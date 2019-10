Başkan Kılca, Karakayış caddesi esnafıyla buluştu

KILCA: İLÇEMİZDE ORTAK AKIL VE YERİNDEN YÖNETİM ANLAYIŞINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Karatay Belediyesi olarak istişareye ve vatandaşlarla birlikte hareket etmeye çaba gösterdiklerini, bunun için de sık sık vatandaşlarla buluştuklarını belirten Başkan Hasan Kılca, "İlçemizde ortak akıl ve yerinden yönetim anlayışına büyük önem veriyor, Karatayımızı yarınlara birlikte taşıyoruz" dedi.

Her fırsatta esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karakayış Caddesi üzerindeki esnaflarla buluştu.

Buluşmaya Başkan Hasan Kılca'nın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda esnaf katıldı.

Esnaflarla istişarelerin yapıldığı bölgeye dair istek, şikayet ve önerilerin ele alındığı buluşmada Hasan Kılca, programa ilgi gösteren esnafa teşekkür ederek, her fırsatta esnafları ziyaret ettiklerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit edip söz konusu problemleri hep birlikte çözdüklerini ifade etti.

İLÇEMİZİ BİRLİKTE VE YERİNDEN YÖNETMEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Kılca, Belediyecilik faaliyetlerinde istişarelere ve bu tür buluşmalara önem verdiklerini kaydederek, "Seçimlerden önce başlattığımız mahalle ziyaretlerimizi seçimlerin ardından göreve gelir gelmez devam ettirdik ve 80 mahalle muhtarımızı da ziyaret ettik. Bu süreçte mahallelerimizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini yerinde görme fırsatımız oldu. Çünkü biz her zaman hemşehrilerimizle bir arada bulunmaya önem veriyoruz. Her hafta Karataylı hemşehrilerimiz 'Karatay Söz Meclisleri' adını verdiğimiz programlarla bizlere isteklerini sıkıntılarını iletiyorlar. Bugün olduğu gibi esnaflarımızla sabah kahvaltılarında bir araya geliyoruz ve bu güne kadar İstanbul Caddesi, Aslım Sanayi Sitesi ve Galericiler Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarımızla buluştuk. Yine her hafta ilçemizin farklı bir camisinde 'Cuma Buluşmaları' programları gerçekleştiriyor ve oradaki kardeşlerimizle, esnaflarımıza hasbihal ediyoruz. Göreve geldiğimiz bu 6 aylık süre içerisinde çok faydalı ve verimli bu buluşmalarımıza katılan, katkı sunan tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Karatay Belediyesi olarak istişareye, fikir alışverişlerine önem veriyoruz. İlçemizi ortak akılla; birlikte ve yerinden yönetim anlayışımızla hep birlikte yarınlara taşımaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

TEŞKİLATIMIZ VE BELEDİYEMİZ GAYRETLİ BİR ÇABA İÇERİSİNDE

Karatay'a önemli katma değer veren esnaflarla bir arada oldukları için mutlu olduklarını belirten AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de ilçe teşkilatı olarak her zaman vatandaşla iç içe olduklarını kaydetti.

Başkan Mehmet Genç, şunları söyledi: "Hem belediyemiz hem de teşkilatlar olarak her daim hemşehrilerimizle bir aradayız. Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'nın da dediği gibi sık sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ben öncelikle gayretli çalışmaları dolayısıyla belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerden önce de buraya gelmiştik. Teşkilatlarımızla, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz ve belediye meclis üyelerimizle birlikte hemşehrilerimizin ne talebi varsa elbette imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye gayret ediyoruz."

Ulubatlı Hasan Mahallesi Karakayış Caddesi esnafı da kendileriyle bir araya gelerek taleplerini dile getirme fırsatı veren ve söz konusu taleplerin çözüm için gayret gösteren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve Konya Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür ederek, Karatay'ın daha gelişmesi için gereken katkıyı yapacaklarını belirttiler.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve beraberindekiler, söz konusu programın ardından cadde üzerindeki esnafları da ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.