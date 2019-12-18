Haberler » Güncel » Başkan Kılca, Kumköprü Kapalı Pazaryeri esnafını ziyaret etti - Haber

Başkan Kılca, Kumköprü Kapalı Pazaryeri esnafını ziyaret etti

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kumköprü Mahallesinde bulunan Kumköprü Kapalı Pazaryeri'nde faaliyet gösteren pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

18.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:48Başkan Kılca, Kumköprü Kapalı Pazaryeri esnafını ziyaret etti
Konya'nın merkez İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kumköprü Mahallesinde bulunan Kumköprü Kapalı 'nde faaliyet gösteren pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta farklı meslek gruplarında hizmet veren esnafı ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Kumköprü Mahallesine kazandırılan Kumköprü Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti. Esnaf ile kapalı pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Hasan Kılca, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı olarak çözüm merciinde bulunduklarını ve şartların daha da iyileştirilmesi, sorunların çözümü için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Her daim vatandaşlarımızın arasındayız. Varsa sorunlarını dinliyoruz ve istişarelerle çözüm üretme gayretinde oluyoruz. Belediyemizin hizmete sunduğu kapalı pazaryerleri de bu istişare ve buluşmaların neticesinde ortaya çıkan güzel hizmetler. Bu yerler sayesinde gerek pazarcı esnafımız gerekse alışveriş yapan vatandaşlarımız kışın yağmur ve çamurdan, yazın da toz ve rüzgardan kurtularak sağlıklı ortamlarda, hijyenik kurallara uygun alış veriş imkanı buluyor. Gerçekten de kapalı pazar yerlerimiz Konya'ya örnek. Günlük yaşantımızın bir parçası olan pazar alışverişleri, belediyemiz sayesinde karmaşa veya sağlıksız ortamlardan böyle güzel mekanlara taşınmış oldu. Karatay Belediyesi olarak hem ilçe halkımızın hem de pazarcı esnaflarımızın menfaatlerini ortak noktada buluşturan böyle projelerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek" diye konuştu. - KONYA

Hasan Kılca, Pazaryeri, Karatay, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 Oyuncu Ahmet Yenilmez AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
11:40 Beko'nun kadın bayileri zirvede - Haber
11:39 (Havadan görüntülerle) "UNUTULAN" SAVUNMA HATTI KADERİNE TERK EDİLDİ - Haber
11:38 Gemiye çıkmaya çalışırken denize düşüp, öldü - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
11:34 Çiğli'de çöp konteynerleri yenileniyor - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
18.12.2019 11:41:43