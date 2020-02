Başkan Kılca öğrencilerle buluştu

Gençlik ve eğitime yönelik yatırımlarıyla büyük takdir toplayan Konya 'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, gençlerin ilçenin geleceğine katkı sunması amacıyla da birçok projeye imza atıyor.Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, bu kapsamda Ortaöğretim Çalışma Grubunun ilk Temsilciler Buluşması'nı gerçekleştirdi. Buluşmada, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisinin yeni dönem projeleri, masa çalışmaları ile ilçede sosyal ve kültürel etkinliklerin hayata geçmesi konusundaki fikirler ele alındı."Bizler nesillerin ihyasına büyük önem veriyoruz"Programda öğrencilere hitap eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkinlik dolayısıyla Karatay Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti. Göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle gençliğe, eğitime ve spora ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, "Bu kapsamda da seçimlerden hemen sonra Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması ile Karatay Belediyespor Kulübünün yeniden canlandırılması için hemen çalışmalara başladık. Oldukça aktif çalışan bir konsey yönetimi oluşturuldu ve şu anda gençlik ile kadın meclisleriyle birlikte güzel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bizler sizleri geleceğimiz olarak görüyoruz. Bayrağı devredeceğimiz sizlersiniz ve sizlerin de bu bayrağı daha üst seviyelere taşıyacağınıza inanıyoruz. Bizler, nesillerin ihyasına şehirlerin ihyasından çok daha önem veriyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."Bu tür sosyal faaliyetler sizlere ikinci bir diploma olacak"Başkan Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitimi Müdürü Sami Sağdıç ve Karatay Kent Konseyi yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği okul ziyaretleri ile eğitime yönelik diğer çalışmalarından da bahsetti. Hedeflerinin bu yıl Karatay genelindeki bütün okulları ziyaret etmek olduğuna vurgu yapan Kılca, "İlçemiz genelindeki tüm okullarımızı ilçe milli eğitim müdürümüz ve kent konseyimizle birlikte ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde hem okul yönetimleri hem öğretmenler hem de siz değerli öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelerek ihtiyaçları, talepleri ve fikirlerinizi konuşuyoruz. Bugün yaptığımız bu buluşma da bunun bir diğer ayağı. Her birinizin görüşü bizler için önemli. Buradan çıkacak fikirler tek tek not edilerek ilçemiz ve geleceğimiz için katkı sunması için değerlendireceğiz inşallah. Dolayısıyla bu tür çalışma ve etkinlikler, bizim kadar sizlere de önemli katkılar sağlayacak. Eğitim elbette çok önemli ama bu tür sosyal faaliyet ve projeler içinde yer alıp edineceğiniz tecrübeler, sizlere adeta ikinci bir diploma olacaktır diye düşünüyorum. Sizleri diğer arkadaşlarınızdan bir adım daha öteye taşıyacak bu faaliyetlere devam etmenizi temenni ediyorum ve çalışmalarımıza katkı sunduğunuz için de hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu."Karatay Kent Konseyi'nin etkinlikleri eğitim için son derece önemli"Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise, Karatay Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen Ortaöğretim Grubu 1. Temsilciler Buluşması'nın öneminden söz etti. Öğrencilerin eğitim ve iş hayatındaki başarısının yalnızca okullarda verilen eğitimle sağlanamayacağının altını çizen Sami Sağdıç, "Öyle zannedildiği gibi okullarda her şeyi kazanamıyoruz. Belki akademik başarı elde edilebiliyor veya bir meslek seçimine yatırım yapılmış oluyor. Ancak öğrenciler ve gençlerimizin akran gruplarıyla okul dışındaki sosyal faaliyetleri onları geleceğe daha iyi hazırlıyor. Bu bağlamda Karatay Kent Konseyi'nin yaptığı bu çalışmalar eğitim camiamız için son derece önemlidir" diye konuştu.Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan da düzenlenen programın amacı ve içeriği konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Karatay Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde oluşturdukları Ortaöğretim Çalışma Grubu Temsilcilerinin rolünden de söz eden Abdürrahim Arslan, öğrencilerin eğitim, kültür, sanat veya daha birçok etkinliklerine dair taleplerinin Karatay Kent Konseyi'ne iletilmesi ve hayata geçmesi konusunda kendileri için birer paydaş olacaklarını aktardı.Karatay Belediyesi Kent Konseyi Ortaöğretim Çalışma Grubu 1. Temsilciler Buluşması, öğrencilerin eğitimleri ile sosyal faaliyetler hakkında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kent Konseyi yönetimiyle fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi. - KONYA