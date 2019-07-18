Başkan Kılca yüzme kursunu ziyaret etti

KILCA: GELECEĞİN MİLLİ YÜZÜCÜLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

Geleceğin teminatı çocukların yetişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Kılca, "Öğrenci ve hocalarımızın gayreti, belediyemiz ile ailelerimizin desteğiyle inşallah geleceğin milli yüzücülerini hep birlikte yetiştireceğiz" dedi.

Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Karatay Yaz Spor Okulu" eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yıl toplamda 13 spor branşında açılan spor okullarında eğitim gören öğrenciler, hem okulların tatile girmesiyle birlikte yaz aylarını en iyi bir şekilde değerlendiriyor de hem yeteneği olduğunu düşündüğü spor dallarında kendilerini yetiştirme imkânı buluyor.

BAŞKAN KILCA YÜZME KURSUNU ZİYARET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Karatay Yaz Spor Okulları" kapsamında açılan yüzme kursunu ziyaret ederek öğrenci, antrenör ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, kursa katılan öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet ettikten sonra yüzme hocalarından da eğitimler ve çocuklar hakkında bilgi aldı.

ÇOCUKLARIMIZIN TATİLLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELERİ VE SOSYALLEŞMELERİ ÖNEMLİ

Hasan Kılca, geleceğimizin teminatı olan çocuklar için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini söyleyerek "Karatay Yaz Spor Okulları"na büyük bir ilginin olduğunu kaydetti.

Kılca, "Bu projemizi planlarken öncelikli amacımız, çocuklarımızın tatillerini olumlu anlamda değerlendirmeleri ve sportif aktiviteleri bir hobi olarak edinmelerini sağlamaktı. Bu amacımıza da ulaştığımızı görüyorum. 13 branşımıza da güzel bir ilgi oldu. Profesyonel hocalarımız eşliğinde öğrencilerimiz, kurslarında ilgi duydukları branşlarda eğitimlerine devam ediyorlar. Yüzme eğitim alan öğrencilerimizle de bir araya gelmek istedim. Evlatlarımız burada hem yüzme öğreniyorlar hem de yeni arkadaşlıklar edinerek birlikte eğlenip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görünce bizler işimizi daha bir iştah ve keyifle yapıyoruz" diye konuştu.

GELECEĞİN MİLLİ YÜZÜCÜLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

Sosyal, kültürel ve sportif belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri "Karatay Yaz Spor Okulları" kapsamındaki yüzme kursu sayesinde geleceğin milli yüzücülerini yetiştirmeye katkı sağladıklarını söyleyen Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu projemizle çocuklarımızın eğitime ve geleceğe hazırlanmalarına katkı sunuyoruz. Yine Bu kurslar, şehrimizden ve ilçemizde daha nice milli yüzücüler çıkması için de bir vesile aslında. Biliyoruz ki çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın, iyi olana, doğru olana yönelmelerinin en önemli yolu eğitim, spor, sosyal ve kültürel aktivitelerden geçiyor. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak ve onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak her türlü proje ve hizmetin içinde olmaya devam edeceğiz."