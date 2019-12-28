Başkan Kılıç: Amacımız kadınların istihdamı

Açılışta özellikle ev kadınlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erhan Kılıç, hizmetlerinin kadın ve çocuk odaklı olmaya devam edeceğini ifade ederek, "Kadınlarımızı evlerinde sadece çocuklarına bakan, ev hizmeti yapan bir durumdan çıkartıp kendi ekonomilerini sağlayabilecekleri bir hale getirmek istiyoruz" dedi.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında daha özgür olmaları için Türkiye'de bir ilke imza atan Buca Belediyesi, bir Pırlanta Merkezi'nin daha açılışını yaptı.

3-6 yaş arası çocuklara günde 3 saat süreyle ücretsiz geçici bakım hizmeti veren, hem çocukların hem de toplumun gelişmesinde en belirleyici nokta olan annelerin sosyal hayata katılımını arttıracak 10'uncu Pırlanta Merkezi, Ova Pazar Yeri'nde hizmete girdi.

Buca'nın dezavantajlı mahalleleri olarak bilinen ve Ova Bölgesi olarak adlandırılan Fırat Mahallesi sınırlarında kalan Pazar yerinde hizmet verecek merkezin açılış törenini Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, kadınların yoğun ilgisiyle gerçekleştirdi.

AYDINLIK YARINLARI İNŞA EDİYORUZ

Açılış töreninde konuşan Başkan Kılıç, merkezlerde Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ettiklerini ifade ederek, "Buca'da annelerimizin gözü arkada kalmayacak. Daha rahat sosyal hayata karışma, sinemaya, tiyatroya, pazara, markete kısacası dilediği yere gitme şansı bulacaksınız. Merkezlerimizde çocuklarımızı eğitiyoruz, eğlendiriyoruz. Elimizden geldiğince 3-6 yaş çocuklarımıza Atatürkçü bilimsel eğitimi vermek için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı, geleceğimizi şekillendirecek yapı,buradaki çocuklarımızdan geçiyor" dedi.

EN BÜYÜK HEDEF KADINLARI İSTİHDAMA YÖNLENDİRMEK

Yeni dönemde çalışmaların kadın ve çocuk odaklı olmaya devam edeceğini söyleyen Kılıç, Pırlanta Merkezlerinin ilerleyen süreçte tam zamanlı kreşler olarak hizmet vermesi için çalışacaklarını ifade etti. Kılıç, "İnşallah bunu tam gün kreşlere çevirip, kadınlarımızın istihdamını arttırarak olması gereken yerleri almalarını sağlayacağız. Bizim en büyük hedefimiz kadınlarımızı istihdama yönlendirmek. Kadınlarımızı evlerinde sadece çocuklarına bakan, sadece ev hizmeti yapan bir durumdan çıkartıp kendi ekonomilerini sağlayabilecekleri bir hale getirmek istiyoruz.Geldiğimiz süreçten itibaren tüm hizmetlerimiz çocuk ve kadın odaklı olmaya devam edecek.Bu dönem kadın ve çocuk odaklı bir hizmet dönemi. Bundan sonra yapacağımız hizmetlerin çoğu da bu şekilde olacak" diye konuştu.