Başkan Kılıç Çydd'li Gençlerle Buluştu

09 Aralık 2018 Pazar 13:06



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Maltepe Şubesi, eğitimine destek olduğu öğrencileri düzenlediği dayanışma etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan ve gençlere çağrıda bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Her biriniz birer Türkan Saylan gibi mücadele etmeli, çağdaş ve laik Türkiye'ye sahip çıkmalısınız" dedi.Maltepe Belediyesi Süreyya İlmen Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, ÇYDD Maltepe Şube Başkanı Oya Çakmakçı, yönetim kurulu üyeleri ve dernekten burs alan çok sayıda öğrenci katıldı. ÇYDD'nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ı anmayı ihmal etmeyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Anadolu kadınının çağdaş yüzü olan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını kültür merkezimizde, anısını Maltepemizin her köşesinde yaşatıyoruz. Bu konuda O'nun yokluğunda da büyük bir özveri ile çalışan, kız çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimine destek olan, çağdaş, laik ve demokratik Türkiye'ye sahip çıkan ÇYDD'nin kıymetli başkanlarına ve üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum" dedi."Çember daralıyor"Türkiye'de çok ciddi bir geri gidişin yaşandığını, çağdaş ve bilimsel eğitim için çemberin iyice daraldığına dikkat çeken Başkan Kılıç gençleri uyardı. Gençlere çağdaş ve laik Türkiye'ye sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatan Kılıç, "Ben sizlerin gözlerine baktığımda pırıl pırıl aydınlık bir gelecek görüyorum. Bu ülkeye sizler sahip çıkacaksınız. Her şeyin temeli eğitimle atılıyor. Çağdaş ve bilimsel eğitimden uzaklaşan Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki yeri ne yazık ki kabul edilebilir gibi değil. Her biriniz birer Türkan Saylan gibi mücadele etmeli, çağdaş ve laik Türkiye'ye sahip çıkmalısınız" diye konuştu. - İSTANBUL