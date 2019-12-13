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Başkan Kılıç, Erenler Güreş Takımını ağırladı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Erenler Güreş Takımını ağırlayarak sporculara başarılar diledi.

13.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:41Başkan Kılıç, Erenler Güreş Takımını ağırladı
Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Erenler Güreş Takımını ağırlayarak sporculara başarılar diledi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Güreş Takımı alt yaş gruplarını makamında ağırladı. Antrenör İsmail Hakkı Pehlivan nezaretinde gerçekleşen ziyarette Şampiyonasına hazırlanan sporcularla yakından ilgilenen Başkan Kılıç, "İnşallah emeklerinizin karşılığını alacaksanız. Rabbim yardımcınız olsun" dedi.

Ziyarette konuşan Antrenör İsmail Hakkı Pehlivan, "Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz, inşallah şampiyonada başarılı sonuçlar alacağız. Sporcularımıza olan güvenimiz tam, hepsi ahlak ve kişilik olarak pırıl pırıl kardeşlerimiz. Hepsi hazırlık sürecinde elinden geleni yapmaya çalıştı, inşallah karşılığını şampiyonada alacağız" diye konuştu.

Başkan Kılıç ise, "Spora ve sporcuya her zaman önem ve destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Güreş bizim ata sporumuz, böyle değerli evlatlarımızı, en kıymetlilerimizi güreşe ilgili görmek bizleri memnun ediyor. Her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Türkiye, Erenler, Güncel

Kaynak: İHA

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