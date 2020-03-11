Başkan Kılıç, fabrika ziyaretlerine devam ediyor
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ilçede faaliyet sürdüren fabrika ziyaretlerine devam ediyor.
11.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:30
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ilçede faaliyet sürdüren fabrika ziyaretlerine devam ediyor.
Fabrika ziyaretleri kapsamında Yılka Teknoloji, Gülşan Branda, FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri ve Netlog Lojistik Firmalarını ziyaret eden Başkan Kılıç, firma sahipleri ve yetkilileri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçedeki çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde Başkan Kılıç, "Erenler'imizin her alanda gelişip kalkınması adına İlçemizde faaliyetlerini sürdüren iş insanlarıyla, esnafımızla bir araya gelerek İlçemizi ileriye taşıyacak değerlendirmelerde bulunuyoruz. İlçemizdeki fabrika ve üretim tesisleri büyük önem arz ediyor. İlçemizde çalışmalarını sürdüren fabrikalarımız, üretim tesislerimiz İlçemizin gelişip kalkınması ve ilçemiz sakinlerinin istihdamı açısından da önem arz etmekte. Dolayısıyla Erenler'imize değer katan, fayda sağlayan esnafımızın, iş insanlarımızın her daim yanında olarak gerekli desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA
Fabrika ziyaretleri kapsamında Yılka Teknoloji, Gülşan Branda, FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri ve Netlog Lojistik Firmalarını ziyaret eden Başkan Kılıç, firma sahipleri ve yetkilileri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçedeki çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde Başkan Kılıç, "Erenler'imizin her alanda gelişip kalkınması adına İlçemizde faaliyetlerini sürdüren iş insanlarıyla, esnafımızla bir araya gelerek İlçemizi ileriye taşıyacak değerlendirmelerde bulunuyoruz. İlçemizdeki fabrika ve üretim tesisleri büyük önem arz ediyor. İlçemizde çalışmalarını sürdüren fabrikalarımız, üretim tesislerimiz İlçemizin gelişip kalkınması ve ilçemiz sakinlerinin istihdamı açısından da önem arz etmekte. Dolayısıyla Erenler'imize değer katan, fayda sağlayan esnafımızın, iş insanlarımızın her daim yanında olarak gerekli desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Netlog Lojistik, Fevzi Kılıç, Erenler, Güncel
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