Başkan Kılıç'ın Babası Tunceli'de Toprağa Verildi

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın vefat eden babası Hasan Kılıç (87), Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.<br><br>Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın babası Hasan Kılıç'ın cenazesi Tunceli'nin Pülümür ilçesine getirildi.<br><br>Pülümür Cemevi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Kaymaztepe köyünde aile mezarlığında defnedildi.<br><br>Cenaze törenine Başkan Kılıç ve akrabalarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve çok sayıda vatandaş katıldı.