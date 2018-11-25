25 Kasım 2018, 18:26
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Başkan Kılıç'ın Babası Tunceli'de Toprağa Verildi

Başkan Kılıç

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın vefat eden babası Hasan Kılıç (87), Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın vefat eden babası Hasan Kılıç (87), Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın babası Hasan Kılıç'ın cenazesi Tunceli'nin Pülümür ilçesine getirildi.

Pülümür Cemevi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Kaymaztepe köyünde aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Başkan Kılıç ve akrabalarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Maltepe,Ali Kılıç,Pülümür,Tunceli
25 Kasım 2018 Pazar 18:26