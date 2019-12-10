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Başkan Kılıç'ın 'Yalın' konuğu

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gerçekleştirdiği halk görüşmeleri esnasında, kendisini görmek isteyen 11 yaşındaki Yalın'ın isteğini geri çevirmeyerek onunla yakından ilgilendi.

10.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:07Başkan Kılıç'ın 'Yalın' konuğu
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gerçekleştirdiği halk görüşmeleri esnasında, kendisini görmek isteyen 11 yaşındaki 'ın isteğini geri çevirmeyerek onunla yakından ilgilendi.

Gazi Ortaokulu öğrencisi olan Yalın Yılmaz Atlı, öğle tatili arasında Bafra Belediyesine gelerek yetkililere Belediye Başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Yalın'ın görüşme gerekçesine verdiği cevap ise "Hiç başkan görmedim" oldu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu ilginç gerekçe ve talep karşısında görüşme gerçekleştirdiği Av. Afşin Hatipoğlu ve diğer ziyaretçilerinden izin alarak görüşmelere küçük Yalın'ı da dahil etti.

Çocukların her isteğinin geri çevrilemeyecek değerde olduğunun altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Yalın'ın ziyareti beni ziyadesiyle mutlu etti. Kendisiyle kısa da olsa sohbet ettik. Özgüveni yüksek bir evladımız Hamdolsun ki geleceğimiz Yalın gibi bireylere emanet olacak. Böylesine zeki ve bilinçli bir çocuğun yetişmesinde katlısı olan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Rabb'im bahtını açık eylesin" ifadelerini kullandı.

Babasının serbest meslekle uğraştığını ve 3 kardeş olduklarını belirten 11 yaşındaki Yalın, "Şimdiye kadar hiç başkan görmedim. Çok merak ediyordum. Okulumun yakın olması nedeniyle öğle tatili arasında geldim. Görüşemeyeceğimi düşünüyordum ama kendisiyle fotoğraf bile çekindim. Çok mutlu oldum" dedi.

Okulunun öğle tatilinin bitmek üzere olduğunu ifade ederek belediyeden ayrılan küçük Yalın gerek kendine güveni gerekse davranışı ziyaretçiler dahil herkesin sempatisini kazandı. - SAMSUN

Hamit Kılıç, Bafra, Yalın, Güncel

Kaynak: İHA

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