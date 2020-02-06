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Başkan Kılıç Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret etti

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçedeki Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret etti.

06.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:24Başkan Kılıç Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret etti
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçedeki Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret etti.
Ziyarette Kadın Emek Pazarı Başkanı Dilek Sönmez ve pazarda yer alan kadınlarla sohbet ederek beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Kılıç'a Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz eşlik etti.
Kılıç, "Bafra'mız için Kadın Emek Pazarı'mız büyük bir şans. Bizler gerekli desteği kendilerine göstermek noktasında gayret içinde olacağız. Çalışma alanlarını daha fazla verimli haline getirmek amacıyla çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde el ele vererek pazarın daha aktif olmasını, üreten kadınlarımızın daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlayacak projeler geliştireceğiz." dedi.

Başkan Kılıç, pazardaki stantları dolaşarak, kadınların ürettiği ürünleri inceledi.

Hamit Kılıç, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

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