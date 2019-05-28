Başkan Kılıç, Roman vatandaşlarla iftarda biraraya geldi

Erenler
ilçesinde bulunan roman vatandaşlarla Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç
birlikte iftar açtı.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Küpçüler Mahallesinde Roman Vatandaşlar ile iftarda bir araya geldi. İftarda vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Kılıç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Gönül sofralarında vatandaşlarımız ile bir araya gelmekten dolayı memnun ve mutlu oluyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin inşallah. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz bize büyüklerimizden kalan, bizimde gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır" ifadelerini kullanırken, "Sahada çalışmalarımız devam ediyor, inşallah bayram sonrasında daha da hız kazanacak. Sizler içinde yine sizlerle yapacağımız istişareler sonucunda güzel çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.
Program iftar sonrasında Roman vatandaşlar tarafından kurulan ilahi grubunun dinletileri ile devam etti. Başkan Kılıç, ilahilerle programa renk katan grubu tebrik ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - SAKARYA
Fevzi Kılıç
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Kaynak: İHA