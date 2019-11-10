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Başkan Kılıç'tan 10 Kasım mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

10.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:29Başkan Kılıç'tan 10 Kasım mesajı
Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihin yetiştirdiği ender değerlerden bir tanesi olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Bin yıllık Büyük Türk Devletinin devamlılığı ve bir milletin varoluş destanı olan Milli Mücadelenin Lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. Kılıç yayımladığı mesajda, "Türk milletinin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde yaktığı kurtuluş meşalesini zaferle taçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı çağdaş Cumhuriyeti'ni kurarak, yepyeni bir devir açmıştır. Atatürk'ün genç nesillere emanet ettiği ve 'En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamak ve değerlerini her koşulda korumak, O'nun düşünceyi benimseyerek yaşamak, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Her 10 Kasım atmosferinin ruhumuzda oluşturduğu mateme rağmen, taşıdığı anlam bakımından 10 Kasımlar Atatürk'ün fikirlerinin en iyi şekilde anlaşılarak tatbik edileceği günler olarak kalmalıdır. Bizler 'Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' sözü ile hedefimizi çizen Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu bu güçlü mirasın yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillerin de aynı şuur, inanç ve kararlılıkla bayrağı devralacaklarına ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancımız ve güvencimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başkomutan, Eşsiz Devlet Adamı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Sait Kılıç, Türkiye, Oğuzeli, Güncel

Kaynak: İHA

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