Başkan Kılıç'tan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajı

Kaynak: İHA

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Kılıç, mesajında 18 Mart Çanakkale Zaferinde Türk ordusunun kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bugün, Türk Milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Bizler hayatımızın her anında, bu vatan için canlarını, mallarını, sağlıklarını ve rahatlarını feda eyleyen ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu günümüzü bizlere hediye edenlere olan minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız. Çanakkale Zaferinin genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize borcumuz olduğu kadar, geleceğimizin de teminatıdır. Türk Milleti vatanları uğruna canlarını hiçe sayarak bağımsızlığımızın mimarları olan şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onların bizlere bıraktığı kutsal mirasa her zaman sahip çıkacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" - ERZURUM