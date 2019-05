Başkan Kılıç'tan bayram trafiği uyarısı

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 güne çıkarılan tatilinde, trafik terörünü en aza indirebilmek için Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, hemşehrilere uyarı mesajı verdi. Özellikle uzun yola gidecek şoförleri hız ve dinlenme konusunda uyaran Başkan Kılıç, "Bu bayram kimsenin son bayramı olsun istemiyoruz" dedi.Buca'da son dönemlerde artan ölümlü trafik kazaları nedeniyle 3 aylık trafikte farkındalık kampanyası başlatan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 9 günlük Ramazan bayramı tatili öncesi trafik mesajı yayımladı."Kimsenin son bayramı olmasın"Bayram tatillerinde yüzlerce vatandaşın trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Kılıç, "Bayramlar; sevdiklerimizle buluştuğumuz, özlemlerimizi dindirdiğimiz son derece önemli günlerdir. İlçemizde çok fazla göçmen nüfusumuz var. Türkiye'nin her yerinden hemşehrilerimiz memleketlerine gitmek için yola çıkıyor. Bu günlerde trafik yoğunluğu 10 kat daha fazla olabiliyor. Maalesef bu yoğunluk nedeniyle her bayramda kaza haberleriyle yüreğimiz yanıyor. Tüm hemşehrilerimizin seyahat planlarını acele etmeden, emniyetli bir şekilde planlamasını tavsiye ediyorum. Bu bayram kimsenin son bayramı olsun istemiyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi, 'hayat bir oyun değildir; hızla kaybetmeyin'" ifadelerini kullandı.2 saatte bir mola uyarısıTrafik kazalarının yüzde 85'inin sürücü hatalarından kaynaklandığını hatırlatan Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her kazada şunu bir kez daha görüyoruz ki çok küçük hatalar büyük kayıplara neden oluyor. Sadece kendi canımızı değil, başkalarının da canını riske atıyoruz. Özellikle uzun yola gidecek sürücülerimizin her 2 saatte bir 15-20 dakika mola vererek acele etmeden seyahat etmelerinde fayda var. Trafik kurallarına eksiksiz uyarsak bayram hüsran olmaz, herkes kazası belasız sevdiklerine kolay ulaşır. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sevdiklerine sağlıcakla kavuşmalarını temenni ediyorum." - İZMİR