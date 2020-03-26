Başkan Kılıç'tan Covid-19 ekibine 400 TL moral primi

Ailelerinden uzak canını taşın altına koyarak çalışan emekçilere maddi ve manevi destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Kılıç, "Personelimizin hakkını hiçbir prim ödeyemez" dedi.

Tüm Türkiye'nin mücadele ettiği koronavirüs (Covid – 19) salgınına karşı yerinde refleksleri ve örnek çalışmaları ile göz dolduran Buca Belediyesi, gece gündüz demeden sahada çalışan personelini unutmadı.

Buca genelinde yürüttükleri özverili çalışmayla örnek önlemlere imza atan ekiplerin öncelikle can güvenliğinin korunması için olağanüstü tedbir alınması talimatı veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, moral primi kararı aldı.

Başkan Kılıç, temizlik işleri şantiyesinde önceki gün Covid- 19 Mücadele Ekibi adını verdikleri özel birimle bir araya gelerek müjdeyi personele verdi. Koronovirüsle mücadele çalışmaları kapsamında sahada çalışma yürüten tüm personele 400 TL prim verilecek.

PERSONELLERİMİZİN HAKKINI HİÇBİR PRİM ÖDEYEMEZ

Ailelerinden uzak çalışmaları sürdürmeye devam eden saha emekçilerine moral ve motivasyon sağlaması için maddi ve manevi desteğin devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, "Gece gündüz demeden 510 bin Bucalının can güvenliği için çalışan personellerimizin hakkını hiçbir prim ödeyemez. Bu süreçte elini değil, canını taşın altına koyan ekibimiz başta olmak üzere, sağlık personelimize, emniyet güçlerimize ve sosyal yaşamın aksamaması için tüm alanlarda çalışan emekçilerimize şahsım ve hemşehrilerimiz adına bir kere daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreci en güçlü şekilde birlikte aşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler