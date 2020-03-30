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Başkan Kılıç'tan semt pazarında "sosyal mesafe" uyarısı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, semt pazarında denetime çıktı. Pazarcı esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları "Sosyal Mesafe" kuralına uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Kılıç, "Salgına karşı tedbiri elden bırakmayın" çağrısı yaptı.

30.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:08
Başkan Kılıç'tan semt pazarında

Belediye ayrıca tüm semt pazarlarında, dezenfektan noktaları oluşturdu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Maltepe 'de semt pazarlarında sadece gıda tezgahlarının kurulmasına izin verilirken, belediye ekipleri de sürekli olarak denetimlerini sürdürüyor. Altayçeşme mahallesinde kurulan semt pazarındaki denetimlere, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı. Pazarcı esnafını ziyaret eden Başkan Kılıç, alışverişe gelen vatandaşları da "sosyal mesafe" kuralı konusunda teker teker uyardı. Maltepe Belediyesi ayrıca pazarın girişinde dezenfektan noktası oluştururken, alışverişe gelen vatandaşlar burada ellerini dezenfekte ederek gerekli önlemi alıyor.

"ZORUNLU OLMADIKÇA GELMEYİN"

Pazarcı esnafının geçimini sağlamak için tezgahını açmak zorunda olduğunu, vatandaşların da ucuz ürün almak için pazarları tercih ettiğini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Zor günlerden geçiyoruz. Herkes sorunluluk bilinciyle hareket etmeli. Ben vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça semt pazarı gibi kalabalık oluşturulabilecek ortamlara gelmemelerini tavsiye ediyorum. Pazarcı esnafımız da, alışveriş yapan vatandaşımız da gerekli önlemlerini almalı. Özellikle sosyal mesafe kuralına uymak, birebir temastan kaçınmak çok önemli. Tüm semt pazarlarının girişlerine dezenfektan noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımız bu noktalardan yararlanabilir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Ali Kılıç, Maltepe, Güncel
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