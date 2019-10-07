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Başkan Kılıç, "Var gücümüzle çalışıyoruz"

Erenler Belediyesi saha çalışmalarında kullanılmak üzere 3 yeni iş makinesi aldı.

07.10.2019 15:38Başkan Kılıç,
Erenler Belediyesi saha çalışmalarında kullanılmak üzere 3 yeni iş makinesi aldı.

Erenler Belediyesi bünyesine 3 yeni iş makinesı kattı. 3 aracı Belediye Hizmet Binası önünde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, araçların Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüklerinde hizmet vereceğini ifade etti. Damperli Çöp Taksi, Sepetli Araç, Kazıcı-Yüklenici (Kepçe) araçlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Fevzi Kılıç, halkın beklentilerini karşılayabilmek ve daha güzel bir Erenler inşa etmek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Kılıç, "Halkımızın talep ve istekleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Saha çalışmalarımızı daha da hızlandırmak için gerektiği zaman iş makinesi alımlarımıza devam edeceğiz. Sorumluluklarımızın farkındayız, gerek seçim öncesinde vermiş olduğumuz sözleri, gerek halkımızın seçim sonrasında bizlere olan taleplerini yerine getiriyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Erenler, Güncel

Kaynak: İHA

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