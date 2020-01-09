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Başkan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

09.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:41Başkan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doğru ve ilkeli gazetecilik yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Kılınç, "İnsanlık tarihiyle başlayan iletişim süreci günümüze kadar hem içerik olarak, hem de teknolojik açıdan değişime uğradı. Bu değişim beraberinde medya alanında gelişmeyi de beraberinde getirdi. Medya alanında değişimler olduysa da değişmeyen tek gerçek insanların bilgi ve alma isteğidir. Yerel medya demokrasinin akciğeri olarak milli kültürümüz, demokrasimizin ve yarınlarımızın teminatıdır. Toplum, hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını teminini demokratik yaşamdan almaktadır. Bu hakkı elde edilmesi için herkes ve herkesim üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmelidir. Çalışan medya mensuplarının rahat çalışma ortamıyla kendini geliştirip yenileyebilmesi bizim en büyük temennimizdir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, medya alanında görev yapan arkadaşların günlerini kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu günler dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gazeteciler Günü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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