Başkan Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.
13.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:44
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye başkanlığı görevinden önce yürüttüğü doktorluk mesleğinin önemine dikkat çekerek 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, tüm meslektaşlarının fedakarlıkla görevini yerine getirdiğini dile getirdi.
Başkan Kılınç, "Hekimlik mesleği ulvi bir görevdir. Bu ulvi görevi yerine getiren meslektaşlarımız zaman zaman anlamsız engellerle karşılaşmalarına rağmen, tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte bu engelleri aşıp insana verdikleri önem nedeniyle her şeyin en iyisine layıktırlar. Özellikle hipokrat yeminine sadık kalmayı kendine yaşam felsefesi edinmiş bir hekim olarak aynı yeminin duyarlığını ve önemini şuan görev yaptığım Belediye Başkanlığı görevinde de devam ettirmenin gayreti içerisindeyim. Meslektaşlarımızın hizmet değeri ve önemi her şeyle ölçülemeyecek kadar önemlidir. Meslektaşlarımızın özellikle şuan günümüzü meşgul eden virüsle ilgili verdiği mücadele herkes ve herkes tarafından takdirle karşılandığını belirtir, bu vesileyle tüm meslektaşlarımın gününü en kalbi duygularımla kutlarım" diye konuştu. - ADIYAMAN
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye başkanlığı görevinden önce yürüttüğü doktorluk mesleğinin önemine dikkat çekerek 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, tüm meslektaşlarının fedakarlıkla görevini yerine getirdiğini dile getirdi.
Başkan Kılınç, "Hekimlik mesleği ulvi bir görevdir. Bu ulvi görevi yerine getiren meslektaşlarımız zaman zaman anlamsız engellerle karşılaşmalarına rağmen, tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte bu engelleri aşıp insana verdikleri önem nedeniyle her şeyin en iyisine layıktırlar. Özellikle hipokrat yeminine sadık kalmayı kendine yaşam felsefesi edinmiş bir hekim olarak aynı yeminin duyarlığını ve önemini şuan görev yaptığım Belediye Başkanlığı görevinde de devam ettirmenin gayreti içerisindeyim. Meslektaşlarımızın hizmet değeri ve önemi her şeyle ölçülemeyecek kadar önemlidir. Meslektaşlarımızın özellikle şuan günümüzü meşgul eden virüsle ilgili verdiği mücadele herkes ve herkes tarafından takdirle karşılandığını belirtir, bu vesileyle tüm meslektaşlarımın gününü en kalbi duygularımla kutlarım" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Kılınç, Adıyaman, 14 Mart, Güncel
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