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Başkan Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engellileri yılda sadece bir gün değil, her gün hatırlamak gerektiğine dikkat çekti.

02.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:40Başkan Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engellileri yılda sadece bir gün değil, her gün hatırlamak gerektiğine dikkat çekti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, engellilerin sosyal yaşamda ciddi sorunlarla karşılaştıklarını, onlara en büyük desteğin sorunlarını ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Başkan Kılınç, engelli vatandaşların yılın sadece bir günü hatırlanmasının yanlış olduğuna da dikkat çekerek, "Uluslararası alanda engelliler günü ilan edilmesi ötesinde ülkemizin yaşam felsefesinde engellilere pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Yılın belirli günlerinden ziyade yaşamın her alanında engelli kardeşlerimizin engellerinin ortadan kaldırılması ve hayata uyum sağlamaları ön koşullar arasında yerini almalıdır. An itibarıyla karşılaşacağımız her hangi olumsuz tablo bizi engellilerin saflarında yer almamıza neden olabilir. Önemli olan fiziksel engel değil, düşüncedeki engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Engelli kardeşlerimizin ulaşılabilir ve erişilebilir durumlarının oluşturulması gerekir. Adıyaman Belediyesi olarak temel hedeflerimiz arasında kimsesizlerin kimsesi olmayı kendimize yol olarak belirledik. Engelsiz bir yaşam dileğiyle" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Dünya Engelliler Günü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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