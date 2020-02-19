Haberler » Güncel » Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi - Haber

Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

19.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:30Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın son adresi Adıyaman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü oldu.

Karapınar Mahallesi Petrol Caddesinde bulunan destek hizmetleri müdürlüğüne yaptığı ziyarette personelle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, çalışanlarla çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Bakan Kılınç, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edip, başarılar diledi. - ADIYAMAN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:32:45