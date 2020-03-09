Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına katıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısına katılarak, meclis üyeleriyle bir araya geldi.
09.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:00
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısına katılarak, meclis üyeleriyle bir araya geldi.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile meclis üyeleri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Kılınç, sürdürülen projeler için ortak akıl oluşturulması gerektiğini dile getirerek, ziyaretin amacının da bu olduğunu belirtti. Adıyaman Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyeleriyle sohbet eden Başkan Kılınç, "İl genel meclisimizin Mart ayı toplantısına katılarak devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Ortak akıl oluşturarak Adıyaman'ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek. Çünkü bizim tüm heyecanımız Adıyaman'ımız için" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve meclis üyeleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile meclis üyeleri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Kılınç, sürdürülen projeler için ortak akıl oluşturulması gerektiğini dile getirerek, ziyaretin amacının da bu olduğunu belirtti. Adıyaman Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyeleriyle sohbet eden Başkan Kılınç, "İl genel meclisimizin Mart ayı toplantısına katılarak devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Ortak akıl oluşturarak Adıyaman'ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek. Çünkü bizim tüm heyecanımız Adıyaman'ımız için" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve meclis üyeleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına katıldı
Etiketler : Süleyman Kılınç, Mehmet Can, Adıyaman, Güncel
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