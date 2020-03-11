Başkan Kılınç, köprülü kavşak çalışmalarını inceledi
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı yüzde 70 oranında tamamlanan köprülü kavşak çalışmalarını inceledi.
11.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:11
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı yüzde 70 oranında tamamlanan köprülü kavşak çalışmalarını inceledi.
Seçim öncesi vaatleri arasında bulunan ve kısa süre önce Karayolları Genel müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesinde yapımına başlanan farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarıyla yakından ilgilenen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını müjdeledi.
Atatürk Bulvarı Altınşehir Mahallesi üniversite önünde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kılınç, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağına inandığını dile getirdi.
İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, gayretle çalışan personele ve bu önemli eserin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN
Seçim öncesi vaatleri arasında bulunan ve kısa süre önce Karayolları Genel müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesinde yapımına başlanan farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarıyla yakından ilgilenen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını müjdeledi.
Atatürk Bulvarı Altınşehir Mahallesi üniversite önünde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kılınç, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağına inandığını dile getirdi.
İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, gayretle çalışan personele ve bu önemli eserin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Kılınç, Altınşehir, Adıyaman, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin