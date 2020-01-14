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Başkan Kılınç meclis üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle istişare toplantısında bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

14.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:32Başkan Kılınç meclis üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle istişare toplantısında bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından organize edilen istişare toplantısında, AK Partili İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Kılınç, "Asıl amacımız halkıma hak ettiği hizmeti en iyi şekilde sunmaktır. Bunun için meclis üyelerimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, memleketimiz için en iyi hizmeti sunacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu.

Toplantıya katılan meclis üyeleri ise gayretlerinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, AK Parti, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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