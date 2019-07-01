01.07.2019 14:51
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Başkan Kılınç, pazar esnafını ziyaret etti

Başkan Kılınç, pazar esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Pazar esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç , Pazar esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor.

Önceki gün Turgutreis Mahallesi 'nde kurulan pazarı ziyaret ederek, esnafla dertleşen Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç , esnafın sorun ve isteklerini dinledi.

Pazar esnafıyla tek tek tokalaşıp sohbet eden Başkan Kılınç, ziyaretle ilgili yaptığı konuşmada, "Pazar pazarında alın teri döken esnafımızı ziyaret ettik. Dertlerini dinleyip, bereketli ve güzel bir kazanç dilediğimiz esnafımıza, göstermiş oldukları sevgiden, sahiplenmeden ve desteklerinden dolayı minnettarım" diye konuştu.

Pazar esnafı ise her zaman yanlarında olan ve kendilerini dinleyip, sorunlarını çözen Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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