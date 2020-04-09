Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Kılınç, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutladı.

09.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:04
Başkan Kılınç, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutladı.

Polislerin fedakarca görev yaptıklarına dikkat çeken Başkan Kılınç, "İnsanlık tarihimiz yaşam adına önemli bir süreçten geçtiği şu günlerde herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaktadır. Virüsün gündemimizden çıkması için herkes görevini yapmaya çalışırken, çalışanların güvenliğinin yanı sıra sağlıklı hizmetin yürütülmesine en büyük katkı sunan kırsalda jandarmamız, şehir merkezlerinde ise polislerimizdir. Kolluk kuvvetlerimizin bu özverili çalışması halk adına bizleri oldukça memnun etmektedir. Toplumsal huzurun sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, iç ve dış güvenliğimizin önemli unsurları arasında yer alan polis teşkilatımızın kuruluşunun 175'inci yıldönümü vesilesiyle canları pahasına bu güzel vatanımız için şehitlik mertebesine yükselen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı yaşam dilerim. Layıkıyla görevlerini yerine getiren polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı yaşam içerisinde huzur dolu mutluluklar dilerim. Adıyaman Belediyesi olarak şehit ve gazi yakınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak hizmet etmeyi kendimize görev kabul ettiğimizi, mesai arkadaşlarımıza da bu yönde gerekli uyarıları yaptığımızın herkesim tarafından bilinmesini isterim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Kılınç, Adıyaman, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Başkan Kılınç, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Akçadağ'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 18:22: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:22: İZMİR Koronavirüsü yendi, işine geri döndü - Haber 18:22: Elazığ'da kumar oynayan 21 kişiye "sosyal mesafeye uymama" cezası - Haber 18:22: Çubuk'ta esnafa ücretsiz dezenfektan ve maske dağıtıldı - Haber 17:47: Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı - Haber 17:47: CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler