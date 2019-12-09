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Başkan Kılınç'tan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

09.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:30Başkan Kılınç'tan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç mesajında, "Sevgi ve saygı duygularımızı her zaman canlı tutarak ırk, din, dil, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı yapmadan çalışmalarımızın her yerinde insanı merkeze almalıyız.

1948 yılından beri İnsan Hakları Günü' her yıl hatırlanır. İnsan var olduğu sürece karşılıklı olarak haklar noktasında duyarlılık gösterip, haklar hak için teslim edilmelidir.

İnsanların yaşamın her döneminde hak ve hürriyet sahibi olarak toplumsal yaşam adına sorumlulukları olur. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz.

Güne dair, başta güzel yurdumuz olmak üzere, tüm insanlığa huzur getirmesini dileriz. Yerel yöneticiler olarak, yerel aktörlerin etkin ve sağlıklı işbirliği yapmaları yine insan hakları yolundan geçer. İnsan merkezli ve ortak akıl anlayışı içerisinde çalışmalar yaparken, mesai arkadaşlarımıza bizden hizmet bekleyen insanlarımıza karşı daha dikkatli ve onların onurlarını kırıcı davranışlardan kaçınmaları yönünde sık sık uyarılarımızı yapıyoruz.

Bu güzel kentte yaşayan başta insanlarımız olmak üzere, bütün canlıların haklarından sorumlu olduğumuz bilinciyle, tüm insanlığa saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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