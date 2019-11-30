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Başkan Kılınç'tan Adıyaman'ın İl Oluşunun 65. Yıldönümü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın il oluşunun 65. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

30.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34Başkan Kılınç'tan Adıyaman'ın İl Oluşunun 65. Yıldönümü mesajı
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın il oluşunun 65. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

1 1954 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla il olan Adıyaman'ın il oluşunun 65. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın güzellikleri ve zenginlikleriyle görülmeye ve yaşanmaya değer bir yer olduğunu dile getirdi.

Adıyaman'ın zengin bir kültürle yoğrulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Adıyaman'ımızın tarihinde '1 Aralık' çok önemli yer teşkil etmektedir. 1 Aralık 1954 yılında 'il' statüsüne kavuşan Adıyaman'ımız barış, hoşgörü ve sosyo-kültürel anlamda güzel ülkemizin önemli şehirleri arasındadır. Merkezi ve yerel yönetimlerimiz, kentimizin hak ettiği noktaya gelmesi için çalışmaları aralıksız sürdürmektedir. Adıyaman, ilk çağlardan günümüze kadar önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehirler arasında yerini almaktadır. Kentimize gelen misafirlerimiz tarihin derinliğinde, medeniyetlerin izlerine rastlamaları gelecek dönemlerde başka misafirlerimizin ilimize gelmesine vesile olmaktadır. Tarih boyunca Doğu ve Batı medeniyetlerden harman olup dünyaya savrulduğu coğrafya olmuştur. Bu tablo bizi oldukça mutlu etmektedir. Birçok alanda önemli bir konuma sahip olan ilimiz ve çevresinin tarihte kayda değer bir rol oynadığı da bir gerçektir. Kentin daha iyi noktalara gelmesi için ortak akıl anlayışı içerisinde insanı merkeze alıp, Adıyaman Belediyesi olarak önemli projelerin hayata geçirilmesinin gayreti ve inancı içerisindeyiz. Güzel şehrimizin il olmasında katkısı olan herkese minnet ve şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Kabine, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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