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Başkan Kılınç'tan 'Gaziler Günü' mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18.09.2019 17:09Başkan Kılınç'tan 'Gaziler Günü' mesajı
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin, bağımsızlığını şehit ve gazilere borçlu olduğunu söyleyerek, tüm şehit ve ebediyete göçen gazilere Allah'tan rahmet dileyip, yaşayan gazilere sevgi, saygı ve şükranlarını iletti.

"Türkiye Cumhuriyeti, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri mücadelelerden dolayı bugün müreffeh bir ülke durumundadır" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kılınç, "Cennet ülkemizin bugün ki refahına kavuşması için tarihi boyunca birçok kahramanlığa imza atan şanlı ecdadımız ve bugün bile dağ bayır demeden ülkemizin bütünlüğü için canını hiçe sayan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Türk Polis Teşkilatımızın değerli bireyleri, cesaretin ve fedakarlığın birer sembolü durumundadır. Şehitlerimiz de ülkemizin medarı iftiharıdır. Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e 'Mareşal' ve 'Gazi' unvanlarının verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, vatanımızın bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün korunmasında canlarını feda ederek bizlere bu güzel vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Gaziler Günü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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