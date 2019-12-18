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Başkan Kılınç, üniversite öğrencileriyle buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geleceğin Türkiye'sinin mihenk taşları olarak tarif ettiği üniversite öğrencileriyle bir araya gelip, eğitim üzerine sohbet etti.

18.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:26Başkan Kılınç, üniversite öğrencileriyle buluştu
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geleceğin 'sinin mihenk taşları olarak tarif ettiği üniversite öğrencileriyle bir araya gelip, eğitim üzerine sohbet etti.

Eğitime büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti.

Adıyaman Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Adıyaman Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerle dertleşen, fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen projeler ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin'in de katıldığı programda konuşan Başkan Kılınç, "Gençleri ile yükselen bir Türkiye ve Adıyaman için gençlerimizin istek, öneri ve taleplerine her zaman önem verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, bu gençlik kendisine yakışanın en iyisini bulmaya ve onun yanında yer almaya devam edecektir. Ülkemizi daha ileriye götürecek, daha güzel yarınlara ulaştıracak ancak böyle bir gençlikle sağlanabilir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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