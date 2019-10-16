Haberler » Güncel » Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri konuştu

Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri konuştu

Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

16.10.2019 16:28Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri konuştu
Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ile Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak için Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, özellikle il merkezinin kuzeyinden geçmesi planlanan 27 kilometrelik kuzey çevreyolu ile Atatürk Bulvarı'ndaki düzenlemeler hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, Karayolları Bölge Müdürü Keskin'e ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:06 Vezirköprü'de velilerden kan bağışı
19:06 Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü
19:04 Edremit'te kadın cinayetlerinin son bulması için oturma eylemi
19:03 Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
19:02 Liseli Cüneyt, kendini astı
19:00 "Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan temizlemeli"
19:00 Antalya'da uyuşturucu operasyonu
16.10.2019 19:07:52