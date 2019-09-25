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Başkan Kılınç, Yeşilyurt Mahallesinin sorunlarını dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yeşilyurt Mahallesinin sorunlarını mahalle muhtarı Celalettin Can ile mahalle sakinlerinden dinledi.

25.09.2019 17:59Başkan Kılınç, Yeşilyurt Mahallesinin sorunlarını dinledi
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yeşilyurt Mahallesinin sorunlarını mahalle muhtarı Celalettin Can ile mahalle sakinlerinden dinledi.

Şehrin en ücra köşesine kadar hizmet götürebilmek için çalışmalarına ara vermeden devam eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yeşilyurt Mahallesi'nin sorunlarını mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Celalettin Can ile mahalle sakinlerini makamında ağırlayan Başkan Kılınç, muhtardan ve mahalle sakinlerinden mahallelerinin sorunları hakkında bilgi aldı.

Yeşilyurt Mahallesi sakinlerini dinleyen Başkan Kılınç, "Bizleri ziyaret ederek mahallelerinin sorunlarını dile getiren Yeşilyurt Mahalle muhtarımızı ve mahalle sakinlerimizi ağırladık. Onlardan mahallelerinin sorunlarını dinledik. İnşallah söz konusu sorunları en kısa sürede çözerek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını ortadan kaldıracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Celalettin Can, Yeşilyurt, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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