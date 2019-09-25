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Başkan Kılınç, yürütülen çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yolda sürdürülen refüj yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

25.09.2019 17:57Başkan Kılınç, yürütülen çalışmaları inceledi
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yolda sürdürülen refüj yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yolda gerçekleştiren çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gayretli çalışan personeline ve sabır gösteren halkına teşekkür etti.

Hedeflerinin daha yeşil, güzel ve yaşanabilir bir Adıyaman olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kılınç, "Bunun için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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