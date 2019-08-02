Haberler» Güncel» Haber

"Başkan Kim beni hayal kırıklığına düşürmek istemez"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle ilgili, "Kuzey Kore'nin füze denemeleri Singapur'da imzalanan anlaşmayı ihlal etmiyor" dedi.

02.08.2019 18:55
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle ilgili, "Kuzey Kore'nin füze denemeleri Singapur'da imzalanan anlaşmayı ihlal etmiyor" dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un ve Kuzey Kore geride bıraktığımız birkaç günden3 kısa menzilli füzeyi test etti. Bu füze denemeleri Singapur'da imzalanan anlaşmayı ya da üzerine l sıkıştığımız kısa menzilli füze görüşmelerini ihlal etmiyor. Birleşmiş Milletler (BM) ihlali olabilir" ifadelerini kullandı.
"BAŞKAN KİM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA DÜŞÜRMEK İSTEMEZ"
"Başkan Kim, güven ihlali ile beni hayal kırıklığına düşürmek istemez" diyen Trump, Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore'nin ABD ile işbirliği halinde kazanımlarının limitsiz olacağını vurguladı. ABD Başkanı, "Başkan Kim, ülkesi için muazzam ve güzel bir vizyona sahip ve yalnızca benim başkanı olduğum ABD bu vizyonu gerçeğe dönüştürebilir. O bunu yapacaktır çünkü bunu yapmamaktan kaçınan oldukça zeki biri. ve arkadaşı Başkan Trump'ı hayal kırıklığına uğratmaz" dedi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kuzey Kore, Singapur, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:35   "Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir"
19:35   Bakan Pakdemirli: "Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük"
19:35   Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu
19:33   SPOR Eskişehirspor'da mali kriz büyüyor
19:33   Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga 2 yaralı
19:32   Diyaliz hastalarını taşıyan araç devrildi: 8 yaralı
19:32   Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti