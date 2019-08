Başkan Kıran: "DTO Antalya yoğun bir şekilde çalışıyor"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı (DTO) Tamer Kıran'a Antalya 'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, "DTO Antalya Şubesi olarak bölgemizde ciddi çalışmalara imza attık" dedi. Başkan Kıran ise, "Şubemiz Alanya'dan Kalkan'a kadar olan bölgeyi kapsıyor, yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'ı İstanbul merkezde ziyaret etti. Ziyaretlerde Antalya'da yapılan çalışmalar hakkında Başkan Tamer Kıran'a bilgiler veren Çetin, yapılan çalışmalarda her zaman yanlarında olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'a teşekkürlerini sundu. Ziyarette Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı DTO Meclis Üyesi Hayrettin Özkan da hazır bulundu.Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, yaklaşık 14 aydan beri görevde olduklarını belirterek, "Bu görev süremizce DTO Antalya Şubesi olarak bölgemizde ciddi çalışmalara imza attık. Denizcilerimiz adına yaptığımız çalışmalarda İstanbul'dan İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın değerli Başkanı Tamer Kıran'ın büyük desteklerini görüyoruz. Kendilerine ve Yönetim Kuruluna Antalyalı denizciler adına çok teşekkür ediyorum" dedi."Antalya çok önemli turizm bölgelerimizden bir tanesi"Başkan Kıran da, Antalya Şubesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirerek, Antalyalı denizcilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Kıran "Bereketli, huzurlu ve güven içerisinde hayırlı bir sezon olsun inşallah. Antalya, çok önemli turizm bölgelerimizden bir tanesi ve bizimde çok sayıda üyemizin bulunduğu bir şubemiz. Servis verdiği, hizmet ettiği bölge olarak da Alanya'dan Kalkan'a kadar olan bölgeyi kapsıyor. Uzun bir sahil şeridi. Şubemiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Ahmet Çetin Başkanımız, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz, Meclis Başkanımız Berna Küner Hanım, hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Bütün amacımız, Antalya deniz turizmi çalışanlarının, üyelerimizin mümkün olduğu kadar iyi, bereketli bir dönem geçirmeleri. Ben hepsine buradan yaptıkları çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Bize de burada çok destek oluyorlar. Sahadaki bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde aktarıyorlar" ifadelerinde bulundu.Turizmdeki gelişmeleri değerlendirdiKıran turizme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ülke turizmimizin en önemli sorununun yüksek sayıda turist ağırlanmasına rağmen harcama olarak bunu aynı oranda yansımadığını kaydeden Kıran, "Bunun çeşitli sebepleri var. Sadece deniz turizmi ile alakalı değil, otellerin durumu ile ilgili de sebepler var. Özellikle her şey dahil konseptinin Türkiye'de maalesef yerleşmiş olması bu anlamda elde edebileceğimiz geliri düşürüyor. Ben bu en önemli sorunu çözmek üzere bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. En azından denenmesi gerektiğine inanıyorum. Belli bir bölgede farklı bir uygulamaya gidilip her şey dahil modelinden çıkılarak biraz daha Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya'daki gibi modellere geçilebileceğini düşünüyorum. Otellerde temel olarak esas olan oda kahvaltıdır. Onun haricindeki bütün hizmetler ekstradır. Bütün dünyada bu böyledir ama ülkemizde bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Deniz turizmi açısından da biraz daha servis kalitemizi arttırarak gelirimizi daha da artırabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - ANTALYA