Başkan Kırgöz'den 1 yıl değerlendirmesi

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yerel seçimlerin ardından geçen bir yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Kırgöz, yapılan hizmetleri sosyal medya hesaplarından vatandaşa sundu. Bir yıllık değerlendirmede belediyenin mali durumundan, hayata geçirilen hizmetlere kadar tüm bilgiler yer aldı.

"Kavgadan uzak, hizmetten yana bir yol"

Bir yıllık sürecin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Biz bu kutsal yola çıktığımızda işimizin kolay olmayacağının, zorluklarla karşılaşacağımızın farkındaydık, mali yapısı sıkıntılı bir belediye devir alacağımızı da biliyorduk, onun için dersimize çok çalışarak görev başına geldik. Aldığımız ekonomik tedbirlerle israfı önleyip, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanıp hızlı bir şekilde yeni kaynaklar yaratarak 1 yıllık süre zarfında ekonomisi güçlü, mali yapısı sağlam, tüm personeliyle dost, arkadaş, kardeş olmuş, omuz omuza güven, samimiyet ve dayanışma içerisinde çalışan itibarlı bir belediye yarattık. Her daim kavga ve polemikten uzak, hizmetten yana bir yol izledik. Bundan sonraki süreçte de bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz."Birlikte Dikili" diyerek çıktığımız bu yolculukta ilçemizin ve vatandaşlarımızın geleceği için ilk günkü heyecanla çalışacağız. Kentimizi geleceğe taşıyacak hizmetleri aşkla inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün bir yılda yaptıklarını özetlediği hizmetler şu şekilde;

* Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma sonucunda ilçe merkezinde çevre yolu başta olmak üzere, Bademli, İslamlar ve Kabakum mahallelerinin yolları sıcak asfaltla kaplandı. Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi, Hasan Tahsin Caddesi, 390 Sokak, Kabakum 31 Sokak ve Çandarlı 'da sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

* 40 bin metrekare kilit parke, granit taşı, bordür döşendi.

* 25 kilometre üretim yolu açıldı, açılmaya da devam ediyor. 25 kilometre mevcut üretim yollarının sathi kaplaması gerçekleştirildi, gerçekleştirmeye de devam ediyor.

* 2020 yılı programı kapsamında sadece kırsal mahallere 82.000 m² kilit parke taş ihalesini gerçekleştirildi ve yapımına başlandı.

* İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman ile yapılan protokol kapsamında çocukları için kreş açıldı.

*Deliktaşve Salihler Mahallelerinde İZSU tarafından yapımı biten Temiz Su Arıtma Tesisi devreye alındı.

* Kurumlar ile koordineli bir çalışma gerçekleştirerek, Gediz Elektrik ve İZSU tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının artması sağlandı. 2021 yılında ise kanalizasyon hatları değişim çalışmaları başlayacak. Bu çalışmalar tamamlandığında altyapı sorunları bitecek ve 2021 yılı sonundan itibaren tüm yol ve kaldırımların tamamı yeniden elden geçirilerek yenilenecek.

* İZSU ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında Salihleraltı'ndan Dikili merkezdeki ana depoya kadar olan 22 kilometrelik ana iletim hattı ve tüm ilçe merkezinin iletim hattı yenileme çalışmalarına başlandı.

* Dikili Jeotermali'nde 2001 yılından bu yana ilk kez boru hattı değişimi başlatıldı. Toplamda 516 metrelik boru hattı değiştirildi. Jeotermal enerjiyi iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

* Olof Palme Anıtı'nda yenileme çalışmalarına başlandı. Yıllara yenik düşmüş, yıkılma tehlikesi olan Olof Palme Anıtı yıkıp yenileyerek yepyeni modern bir park Dikili'ye kazandırılacak.

* 5 yeni parkı ilçeye kazandırılırken, 9 eski park düzenlemesi gerçekleştirildi, 15 adet oyun grubu da çocuklarla buluşturuldu.

*Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Sevgi Yolu'nu yeniden düzenleyerek yepyeni ve modern haliyle en kısa sürede kullanıma sunulacak.

* Yeşil alan çalışmaları kapsamında ise 24 bin metrekare çimlendirme, bin adet ağaç dikimi, 16 bin adet süs bitkisi Dikili'ye kazandırıldı. Dikili Erdal İnönü Stadı'nın toprak olan yan sahaları da çimlendirildi.

* İlköğretim sınıfındaki çocuklara eğitim setleri hediye edildi.

* Engelsiz Dikili için çalışmalar başlatıldı, belediye binası sarı şeritler ile donatıldı.

* Can dostlar için bağış kampanyası başlatıldı, HAYTAP ile sokak hayvanlarının sesi olmak için ortak çalışmalar yapılıyor.

* Mevcutta ki Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin büyütme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

* Dikili-Midilli seferleri başlatılarak Ege'nin iki yakasındaki dostluk pekiştirildi.

* Dikili'yi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla kültür sanat etkinlikleri ve festivaller gerçekleştirildi.

* Hoş geldin bebek projesi başlatılarak, proje kapsamında doğan her bebek için "Her çocuk ağacıyla büyüyor" sloganıyla bir fidan toprakla buluşturuluyor.

* Ülke kalkınmasında tarımın önemli olduğu bilinciyle başta kadın kooperatifçiliği olmak üzere, tüm kooperatifler destekleniyor.

* Belediye bünyesinde düzenlenen sabun üretimi, çini, seramik, bale, jimnastik, pilates kurslarının yanı sıra 6 adet halı tezgâhı alınarak halı dokumacılığı kursları başlatılıyor.

* STK'lar ile düzenli buluşmalar düzenleyerek fikir alışverişinde bulunuluyor. Gece mahalle toplantıları ile vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiriliyor.

* Her kitleye ulaşmak ve yapılanlar hakkında vatandaşları bilgilendirmek adına 'Birlikte Dikili' dergisi hayata geçirildi.

* Sosyal Market Projesi başlatılarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

* Çandarlı'ya özel önem verildi. Çandarlı'daki personel yapısı güçlendirilerek yerinde hizmet sağlandı. Çandarlı'da ki etnografya müzesini de düzenleyerek Fabrika Cafe olarak hayata geçirildi. Yine Çandarlı'da mevcut pazar yerinin tamamının üzeri kapatılıp kapalı bir pazar yeri oluşturma çalışmaları devam ediyor.

* 7 yıldır atıl duran ve tehlike arz eden eski belediye binasının yıkımı gerçekleştirildi. Yerine, belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacak ve 28 ofis, 1 işyeri ile 1 restorandan oluşacak yeni bir yapı ilçeye kazandırılıyor. Buradan gelecek kira gelirleri ile kazanan yine Dikili olacak.

* Sülüklü deresi ıslahı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

* Sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında 13 Sokak'ta başlatılan ve günün her saatinde tüm vatandaşların güvenli bir şekilde gezip, alışveriş yapabilecekleri, Dikili'de bir ilk olacak tarih sokağı yaratma çalışmaları hızla devam ediyor.

* Salihleraltı Ege 1 Sokak ve Salihleraltı Caddesi düzenleme çalışmaları önümüzdeki süreçte başlayacak.

* Tüm kırsal mahallelere ekipler gönderilerek bakım, onarım ve temizlikleri gerçekleştiriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını ile mücadele ise büyük bir özveriyle devam ediyor.

Kaynak: Bültenler