Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Kıymaz'dan gazetecilere maske

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz, Adıyaman'da, görev yapan gazetecilere, korona virüsü dolayısıyla maske dağıttı.

27.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:49
Başkan Kıymaz'dan gazetecilere maske
GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz, Adıyaman 'da, görev yapan gazetecilere, korona virüsü dolayısıyla maske dağıttı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü dolayısıyla virüs vakalarının Adıyaman'da da görülmesinin ardından GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz, il merkezinde görev yapan gazetecileri tek tek cemiyet binasına çağırarak maske dağıtımı yaptı. Gazetecilere dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Kıymaz, "Gazeteci arkadaşlarımız, olaylara, vakalara ve toplantılara gidiyorlar. Sağlık çalışanları kadar, gazeteci arkadaşlarımızda kişilerle temas halinde ve risk altındadır. Arkadaşlarımız olaylara gittiği zaman kullanmaları üzerine bu maskeleri kendilerine verdim. Bizlerde cemiyet olarak gazeteci arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı düşünüyoruz. Amacımız onların sağlığını korumak ve bu anlamda da maske dağıtımı yaparak bir adım atmış bulunuyoruz. Bizim kendilerine tavsiyemiz olaylara gittiklerinde olay içerisinden çekim yapmak değil de olay yerine biraz daha uzakta durmaları ve gerekirse makinalarıyla zom yaparak görüntü almalarını istiyoruz. Çünkü bu durum ciddi bir durumdur, kendilerinin her şekilde korunması gerektiğini vurguluyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başkan Kıymaz'dan gazetecilere maske - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya’da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134’e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak Haberler
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak
Soylu’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL’e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: Malatya'da kaçak medikal malzemeye el kondu - Haber 19:51: Kaçak üretilen 42 bin 620 tıbbi maske ele geçirildi - Haber 19:51: New York'ta mobil morglar kuruldu - Haber 19:51: Cadde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Haber 19:51: Bakan Koca: "Son 24 saatte 17 hastamız hayatını kaybetti. - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi - Haber 19:36: Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi - Haber 19:14: Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haber 18:57: Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem - Haber 18:52: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor