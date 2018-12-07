Başkan Koca, Belediye Personeli ile Kahvaltıda Buluştu

07 Aralık 2018 Cuma 12:58



07 Aralık 2018 Cuma 12:58

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, belediye personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.Başkan Koca belediye çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda personele hitaben yaptığı konuşmada, "Emet Belediyesi olarak ekip ruhu içerisinde birlikte bu işi yürütüyoruz. Başladığımız noktadan bugün geldiğimiz noktada şunu görüyoruz: Allah'a çok şükür Emet Merkez'de belediyecilik adına birçok güzelliğe birlikte imza attık. Emet için önemli olan, Emet için olması gereken birçok çalışmayı birlikte gerçekleştirdik. Yapılan hizmetleri tek tek anlatmayacağım. Görmek isteyenler zaten tüm çalışmalarımızı görüyor. Sevdamız Emet'tir. Derdimiz Emet'tir. Bunun dışında hiç bir derdimiz olmamıştır. Her kapıyı çalıp, bir derdiniz varmı demeyi kendimize görev edindik. Bunu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ben bu noktada kimseyi ayırmadan başkan yardımcımdan belediye meclis üyelerine, birim müdürlerinden birimlerde çalışanlara kadar herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var. Başarı hepimizin" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA