Haberler » Güncel » Başkan Koca'dan MGC'ye ziyaret - Haber

Başkan Koca'dan MGC'ye ziyaret

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Gazeteciler Cemiyetine ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Eleştirilere siyasiler olarak alışkın olmalıyız" dedi.

03.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:20Başkan Koca'dan MGC'ye ziyaret
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Gazeteciler Cemiyetine ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Eleştirilere siyasiler olarak alışkın olmalıyız" dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimine, parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, istişarelerde de bulundu. Ziyarette ilk olarak konuşan MGC Başkanı Vahap Güner, "İl başkanı iken milletvekili olmuş, sonra tekrar il başkanlığı görevine getirilen deneyimli bir siyasetçi arkadaşımız Sayın Koca'nın cemiyetimizi ziyareti bizleri memnun etti" diyerek, "İlimizin sorunlarını diğer partilere ilettiğimiz gibi, sayın Koca'ya da iletmeyi görev biliyoruz. Ayrıca, başkanımız Haydar Karaduman vefat etmeden önce biran önce yapılmasını arzuladığı cemiyetimizin arsasına basın sitesi yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan ve diğer belediyeler söz verdiler. Sayın il başkanımızın bu projeye destek vereceklerine inanıyoruz. " ifadelerini kullandı. Güner, Malatya'ya uçak seferlerinin arttırılmasını istediklerini de bildirip, Malatya'ya yakışır şekilde uçak seferleri düzenlenmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, Malatya'nın taleplerine cevap vermek için mücadele ettiklerini belirterek, "Basın Sitesi yıllardır gerçekleştirilemedi. İnşallah bizim dönemde nasip olur. Belediyelerimiz destek vereceklerini söylediler. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Malatya'mızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini biliyoruz. Uçak seferleri konusunda son dönemde bir baskı oluşturuldu. Malatya'nın yolcu kapasitesi yüksek. İnşallah seferlerin arttırılması ve uygun saatlerde uçakların gelmesi için girişimlerimiz sürüyor. THY yetkilileri bir çalışma yapacaklar. Çalışmanın sonucunda çözüleceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca, bir basın mensubunun AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Malatya ziyaretinde bir muhtarın yaptığı eleştiriyle ilgili soruya ise, "Her şey dört dörtlük gidiyor iddiasında değiliz. Biz doğru olan yapmanın çabasındayız. Eleştiriler elbette yapılabilir, asgari nezaket ölçüleri içerisinde yapılmalıdır. Gönül ister ki, nezaket ölçülerine riayet edilsin. Eleştirilere siyasiler olarak alışkın olmalıyız" cevabını verdi. - MALATYA

İhsan Koca, AK Parti, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44 Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı - Haber
17:44 Engellilerin kamu kurumlarına atanma kurası ay sonunda yapılacak - Haber
17:44 Konya'ya şehit ateşi düştü - Haber
17:43 Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi - Haber
17:39 Suya yüzde 22, atık suya yüzde 200, katı atık ücretine yüzde 150 zam yapıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Haberler
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:50:08