Başkan Koca'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.Dernek binasında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, "AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti, Malatya Türkiye çapında çok güçlüdür. Her zaman baştadır" diyerek, Türk Devleti'nin de güçlü olduğunu vurguladı.Türkiye'nin çevresinin ateş çemberi olduğuna dikkat çeken Eren, "Devletimizin ve hükümetimizin yüce Allah her zaman yanında olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer arkadaşlarımız olsun çok büyük gayret içindeler. Türkiye'yi ateşe sokmadan devam ediyorlar. Türkiye'nin haklarını arıyorlar ve alıyorlar. Bundan sonrada İnşallah alacaklar ve almaya devam edecekler. Türk Milleti her zaman devletinin yanındadır " ifadelerini kullanıp, "Önümüzdeki dönemde AK Parti Malatya İl Kongresi yapılacak. Sizlerde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca da, "Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, istişarelerde bulunuyoruz. Mahallelerimizin tespiti ve ihtiyaçlarını giderme istişarelerde bulunuyoruz. Malatya'ya katkı vermek adına Başkanımız Mustafa Eren başkanlığında muhtarlarımızla el birliği içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdiye kadar aramızda güzel bir diyalog var. Bundan sonra diyaloğumuzu güçlendirerek devam ederiz. Nasip olursa Malatyalılara, şehirlerimize hizmet ederiz diye ümit ediyorum" dedi. Başkan Koca, " Başkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye şuanda tüm dünya karşı bir mücadele veriyor. Türkiye varlığını hissettiriyor çok şükür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önderliğinde. dünyada hem ekonomik olarak hem siyasal olarak hem de askeri güç olarak savunma sanayisi ve savunma sanayi teknolojisi olarak adından söz ettiren bir ülke konumuna geldik. İnşallah bunun daha da güçleneceğine Türkiye'nin sayılı devletler, arasında olacağına inanıyoruz. Biz millet olarak birlik ve beraberliğimiz devam ettirdiğimiz sürece Türkiye'nin önünde hiçbir engelin durmayacağına inanıyoruz. Malatya'mız her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmuştur. Arkasında durmuştur. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde duracaktır ve desteğini sürdürecektir" şeklinde konuştu. - MALATYA