Başkan Kocadon, Yatağan Bencik'i Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

"Muğla kazanacak" sloganıyla seçim çalışmalarına başlayan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, ilk ziyaretini Yatağan'ın Bencik Mahallesi'ne yaptı.Cuma günü sabah saatlerinde, seçim otobüsüne binerek hep birlikte Bodrum'dan Muğla'ya hareket eden Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, ilk olarak Yatağan'ın Bencik Mahallesi'ni ziyaret etti. Bencik'teki esnafları ve köy kahvesini tek tek ziyaret edip vatandaşların halini hatırını soran Başkan Kocadon'u mahalle sakinleri, güler yüzle ve sevinçle karşılayarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretinde Kocadon ve ekibine Bencik Mahalle Muhtarı Fahri Şafak ile eski Bencik Belde Belediye Başkanı Salih Haney eşlik etti.Bencik'te bir köy kahvesinde oturup çay içen Başkan Kocadon, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret süresince mahalleyi karış karış gezerek vatandaşlarla selamlaşan DP Muğla Adayı Başkan Kocadon, "Beni güler yüzle, dostça karşılayan tüm Bencik halkına çok teşekkür ediyorum. Kırsal mahallelerimiz hak ettiği hizmeti alacak, köylerimiz kazanacak, tüm Muğla'mız kazanacak. Bunun için de öncelikle kıyıyı ve kırsalı birleştirici projeleri hayata geçirmek için çaba göstereceğiz. Ekonomiyi daha da canlandırmak için turizm ile tarımı birleştireceğiz" diye konuştu.Başkan Kocadon Bencik ziyaretinin ardından ise Muğla merkeze geçerek Menteşe'de yer alan Demokrat Parti Muğla Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki ofisinde partililerle bir araya geldi. - MUĞLA