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Başkan Kocaispir'den engellilere tekerlekli sandalye

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gerçekleştirdiği sürpriz bir ziyaretle Köprülü Mahallesi'nde oturan Şaziye Taştan ile Kışla Mahallesinde oturan Fatma Özcan'a tekerlekli sandalye hediye etti.

17.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:37Başkan Kocaispir'den engellilere tekerlekli sandalye
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gerçekleştirdiği sürpriz bir ziyaretle Köprülü Mahallesi'nde oturan Şaziye Taştan ile Kışla Mahallesinde oturan Fatma Özcan'a tekerlekli sandalye hediye etti. Başkan Kocaispir, engelli bireyleri her zaman koruyup kollayacaklarını belirterek, "Belediyemiz imkanları doğrultusunda elimizden geldiği kadar engelli kardeşlerimize yardımcı olmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak gerektiğini söyleyen Kocaispir, "Engelli kardeşlerimiz hayata nasıl sabırla inançla tutunuyorlarsa, biz de sevgi ve şefkat ile onlara hayatı kolay ve yaşanılır hale getirmeliyiz. Asıl olan yüreklerimizin, duygularımızın ve niyetlerimizin engelli olmamasıdır. Engelli bireylerimize sahip çıkmak sosyal sorumluluğun yanı sıra bir insanlık görevidir" diye konuştu.

Yüreğir'de engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıp, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Başkan Kocaispir, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, daha kolay bir hayat sürdürmeleri için gereken çalışmaları yapıyoruz. Engelli Koordinasyon Merkezimizde hobi ve meslek kursları vererek bir şeyler başarabildiklerini görerek sosyal yaşamın bir parçası oluyorlar. Özel olarak dizayn ettiğimiz araçlarımızla engelli kardeşlerimizi her gün evlerinden alıyor Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezimize getiriyoruz. Engelli kardeşlerimiz buralarda kendilerine yeni bir sosyal çevre kazanıyor, hem de kendilerine yeni bir uğraş buluyorlar. Düzenlenen meslek kurslarına katılıp bir taraftan da meslek sahibi oluyorlar" dedi.

Her gün Yüreğir'in sokaklarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin sokaklarını karış karış gezip vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip, çözümü için uğraşıyoruz. Bundan sonra da vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Fatma Özcan, Yüreğir, Güncel

Kaynak: İHA

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