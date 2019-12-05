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Başkan Kocaispir: "Doğalgaz Yüreğirli'nin de hakkı"

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde 2 bin 400 konut doğalgazla buluşuyor.

05.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:36Başkan Kocaispir:
'nın merkez ilçesine bağlı Levent Mahallesinde 2 bin 400 konut doğalgazla buluşuyor.

Levent Mahallesinde, doğalgaz şirketinin 2019 programı kapsamında bulunan ve yapımı tamamlanan sokaklar için gaz verme töreni düzenlendi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ev sahipliği yaptığı törene Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmet Yüksel, Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Başkanı Kocaispir burada yaptığı konuşmada, "Her zaman ifade ediyorum. Yüreğirli bu konforu hak ediyor. Uygun fiyatla, çevreci ve temiz yakıt kullanmak elbette Levent Mahallesi sakinlerimizin, Yüreğirlinin de hakkı. Levent Mahallemizde bu yıl Eylül ayında başlattığımız çalışmalarda Kasım ayı sonu itibarı ile tamamlanan hatlarımıza gaz arzı sağlandı. Çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılı sonunda Levent Mahallemizde 18 Km. doğalgaz hattı tamamlanmış olacak ve 2.400 konutumuza doğalgaz verme durumuna geleceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yılsonuna kadar abonelik işlemlerini yaptıran mahalle sakinlerinin binalarına servis kutusu montajının yapılacağı belirtildi.

Konuşmaların arından yapılan doğalgaz verme töreninde doğalgaz meşalesinin yakılması ile mahalle sakinleri büyük sevinç yaşadı. Mahalle sakinlerinin evine misafir olan Başkan Kocaispir'e doğalgazda pişirilen kahve ikram edildi. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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