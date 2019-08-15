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Başkan Kocaispir Yetimler gülerse dünya güler

Başkan Kocaispir Yetimler gülerse dünya gülerAdana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir bayram arefesinde 107 yetim çocuğu sevindirdi.

15.08.2019 17:39
Başkan Kocaispir Yetimler gülerse dünya güler
Başkan Kocaispir Yetimler gülerse dünya güler
Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir bayram arefesinde 107 yetim çocuğu sevindirdi.
İHH Derneği ile yapılan işbirliği ile Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezin'de yapılan törende bir konuşma yapan Başkan Kocaispir Yüreğir'de ki yardıma muhtaç vatandaşları her zaman koruyup kollamaya çalışacaklarını belirterek, Yetimler gülerse dünya güler. Bizler yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Hayat rehberimiz önderimiz, onun şefaatine nail olmaya hayırlı bir ümmet olmaya çalışıyoruz dedi. Kocaispir, konuşmaların ardından yetimlere hediyelerini eşi Raziye Kocaispir ile birlikte dağıttı

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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