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Başkan Kocaman, bal üreticilerini dinledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, düzenlenen toplantıda bal üreticileri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

10.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:54Başkan Kocaman, bal üreticilerini dinledi
Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, düzenlenen toplantıda bal üreticileri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Bal Üreticiler Birliği Başkanı Yalçın Sezer, Kartepe Bal Üreticiler Birliği Başkanı Hayri Turoğlu, birlik ve yönetimin kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Başkan Kocaman toplantıda Kartepe'de bal üretimi hakkında bilgi alırken, istişarelerde bulundu. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kocaman, ilçenin ürünlerinin markalaşması için çabaladıklarını belirterek, "Kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kartepe'de herkesin birbirinden haberi olmalıdır. İlçemizde ticari hayatın gelişmesi noktasında elimizden gelen desteği veriyoruz. Kartepemiz'den çıkan markalaşması olan bir ürünümüz bulunmuyor bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ayvamız elbette var ama mevsimsel ve dönemseldir. Kartepe balımızın markalaşması noktasında üreticilerimize üzerimize düşen desteği vereceğiz" dedi.

İstişare toplantısında söz alan Türkiye Bal Üreticiler Birliği Başkanı Yalçın Sezer ise, "Dünyanın önde gelen arıcılık ve bal paydaşlarının yer aldığı etkinliklerden biri olan İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali'nde bir araya geleceğiz. Kartepe'den de üreticilerin orada yer alması markanın oluşmasında önemli katkı verecektir" diye konuştu. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Türkiye, Kartepe, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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