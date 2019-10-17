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Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Acısu Tepetarla Mahallesi ve Kent Meydanı bağlantı yollarının asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

17.10.2019 12:47Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi
KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Acısu Tepetarla Mahallesi ve Kent Meydanı bağlantı yollarının asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Acısu Tepetarla Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya gelirken, Kent Meydanı bağlantı yolları çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi alıyor ve süreci yakından takip ediyor. Başkan Kocaman, Kent Meydanı bağlantı yollarının asfalt yapım çalışmalarını inceleyerek Hipodrom Caddesi'nde asfalt çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman daha sonra Acısu Tepetarla Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kocaman, "Kartepemizi hep birlikte yeniden inşa ediyoruz. Çocuklarımıza geleceğimize en güzel mirası bırakmak amacımız. Önümüzde uzun bir yol var, azmimiz heyecanımız ve enerjimiz yüksek. Allah'ın izni ve ekip arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları ile hedeflerimize bir bir ulaşacağız" dedi. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, Acısu, Güncel

Kaynak: İHA

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