Başkan Kocaman cemiyetleri aksatmıyor

BAŞKAN KOCAMAN CEMİYETLERİ AKSATMIYOR

Genç çiftlerin nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Kocaman, sünnet cemiyetlerine de katılıyor.

MÜCAHİT İLE YAPRAK EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Emekevler Mahallesi sakinlerinden Mücahit Gazioğlu ile Yaprak Yılmaz çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar dileğinde bulunan Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

ÖZGEDE AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden Sami Özgede'nin oğlu Gökhan ile Şeyma Aydınlık'ın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

FAHRİ İLE MERVE DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Meclis Üyelerimizden Fahri Güler ile Merve Gülmez çiftinin nikahlarını kıydı. Nikâh şahitliğini Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yaparken, genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman, çifte hediyesini verdi.

GÖKHAN İLE ŞEYMA EVET DEDİ

Başkan Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi sakinlerinden Gökhan Uzan ile Şeyma Uzuner çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

ÜMİT İLE FATMANUR DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi sakinlerinden Ümit Akkaya ile Fatmanur Üzmen'in nikah törenine katılarak çiftin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

ŞAFAK DELİKANLI OLDU

Ataevler Mahallesi sakinlerinden Şafak Solmaz'ın sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocama'da katıldı. Başkan Kocaman, "Rabbim ailesine diğer Mürvetlerini de görmeyi nasip etsin inşallah diyerek" Solmaz ailesine hediyesini verdi.