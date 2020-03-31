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Başkan Kocaman'dan 65 yaş üstüne yakın takip

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından Kartepeli 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan yardımları yakından takip ediyor.

31.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:33
Başkan Kocaman'dan 65 yaş üstüne yakın takip
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından Kartepeli 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan yardımları yakından takip ediyor.

Çin'den dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı sonrasında hizmetlerini arttırdı. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'ın yakından takip ettiği Alo Evlat Sağlık Kulübü, Kartepeli büyüklerin alış-veriş, maaş çekimleri, ilaç yazdırmaları, faturaların ödenmesine kadar birçok kalemde hizmet veriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Devletimiz ve milletimiz ile birlikte korona virüsü yeneceğiz. Kartepe Belediyesi olarak Alo Evlat Sağlık Kulübü ekibimizle birlikte ilçemiz genelinde 65 yaş üstü büyüklerimize 7/24 hizmet veriyoruz. Yaşayan çınarlarımızı bu salgından korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyüklerimizin ve taşıyıcı konumunda ki gençlerimizin de bizlere yardımcı olması ile bu süreç kısa sürede aşılacaktır. Siz yeter ki kritik süreçte evlerimizden çıkmayalım, biz sizin için çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından marketler için yayımlanan genelge Kartepe Belediyesi zabıta ekiplerince ilçedeki 121 iş yerine asılarak tebliğ edildi. Zabıta ekipleri ayrıca sahil bantlarında ve ilçe meydanlarında devriyelerini artarak vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyarılarda bulunuyor. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Kocaman, Kartepe, Güncel
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