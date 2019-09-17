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Başkan Kocaman Eşme'de okullarda incelemelerde bulundu

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Eşme Ortaokulu'nda İlkokul Müdürü Ahmet Siyah ve Ortaokul Müdürü Sıtkı Koçak ile görüştü.

17.09.2019 11:39Başkan Kocaman Eşme'de okullarda incelemelerde bulundu
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Eşme Ortaokulu'nda İlkokul Müdürü Ahmet Siyah ve Ortaokul Müdürü Sıtkı Koçak ile görüştü.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Eşme Ortaokulu'nu ziyaret etti. İlkokul Müdürü Ahmet Siyah ve Ortaokul Müdürü Sıtkı Koçak, Belediye Başkanı Kocaman'a okul hakkında bilgi verdi ve okulun eksikleri için gereken yardım talebinde bulundu. Belediye Başkanı Kocaman, Eşme Ortaokulu'nda eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.

1966 yılında kurulan Eşme Ortaokulu'nun İlkokul bölümünde 145, Ortaokul bölümünde 142 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten İlkokul Müdürü Ahmet Siyah, "Ortak kullanılabilecek bir salona ihtiyacımız var. Çocuklarımızın sosyal etkinlikleri gerçekleştirebileceği, beden eğitimlerinin yapılabileceği ortak bir salona ihtiyacımız var. Mevcut salonumuz çok eskidir. Başka bir ihtiyacımız yoktur. Yağmurlu havalarda hiçbir etkinlik yapılamıyor" dedi.

Ziyareti sonrasında Eşme İlkokulu'nda inceleme yapan Belediye Başkanı Kocaman, "Konu hakkında neler yapacağımıza bir bakalım. Salon yapmak kolay değildir. İmkanlarımız ölçüsünde gereken desteği vereceğiz. Türkiye'mizi yarınlara taşıyacak, başarılarıyla ülkemizin hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacak çocuklarımız için idareciler ve yöneticiler olarak, eğitim adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kocaman acil olarak mevcut salonun iyileştirilmesi için talimat vererek, kısa sürede çocukların kullanılabilir bir salona kavuşmaları için destek oldu. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, Koçak, Eşme, Güncel

Kaynak: İHA

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